Умер поэт Николай Добронравов

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На 95-м году умер советский и российский поэт Николай Добронравов. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказали дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина Рождественская и певец Николай Басков.

«Колечка ушел, Добронравов. Извините уж, но для меня — Колечка. Знала его с детства, любила, часто бывали они у нас и мы у них на Комсомольском проспекте», — сообщила во «ВКонтакте» журналистка.

Добронравов — лауреат Государственной премии СССР, автор множества известных песен, в том числе «Надежда», «Как молоды мы были», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща», прощальная песня Олимпиады-80 «До свиданья, Москва». Над многими композициями он работал вместе с женой — композитором Александрой Пахмутовой.

Его песни исполняли многие звезды советской и российской эстрады, к примеру Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Анна Герман, Людмила Зыкина, ансамбли «Самоцветы, «Песняры» и многие другие.