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Культура
21 марта 2022  11:32

Умер писатель Юз Алешковский

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Скончался советский и российский писатель, поэт, сценарист, автор-исполнитель песен Юз Алешковский. Ему было 92 года. Об говорится в Telegram-канале Алексея Венедиктова.

Что стало причиной смерти писателя, не уточняется.

Иосиф Алешковский (Юз — псевдоним) родился в сентябре 1929 года в Красноярске. Является автором детских сказок, рассказов. Написал сценарии к таким фильмам и сериалам, как «Вот моя деревня» (1972), «Аварийное положение» (1973), «Кыш и Двапортфеля» (1974), «Первое и второе» (1974) и многим другим.

#умер писатель
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