Умер писатель Кристофер Прист — автор романа «Престиж»

Скончался британский писатель-фантаст Кристофер Прист. Ему было 80 лет. Об этом со ссылкой на его спутницу — писательницу Нину Аллан сообщает Telegraph.

В издании уточнили, что причиной смерти Приста стала онкология. В прошлом году у него был обнаружен мелкоклеточный рак.

Писатель является автором 18 романов, однако наибольшую известность ему принес «Престиж» — произведение, основанное на истории соперничества двух выдающихся иллюзионистов. За него Прист был отмечен мемориальной премией им.Джеймса Тейта Блэка. В 2006 году роман был экранизирован режиссером Кристофером Ноланом.