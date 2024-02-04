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Умер писатель Кристофер Прист — автор романа «Престиж»
Скончался британский писатель-фантаст Кристофер Прист. Ему было 80 лет. Об этом со ссылкой на его спутницу — писательницу Нину Аллан сообщает Telegraph.
В издании уточнили, что причиной смерти Приста стала онкология. В прошлом году у него был обнаружен мелкоклеточный рак.
Писатель является автором 18 романов, однако наибольшую известность ему принес «Престиж» — произведение, основанное на истории соперничества двух выдающихся иллюзионистов. За него Прист был отмечен мемориальной премией им.Джеймса Тейта Блэка. В 2006 году роман был экранизирован режиссером Кристофером Ноланом.
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