Умер певец Борис Моисеев

На 69-м году жизни скончался эстрадный певец, танцовщик Борис Моисеев, передает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха.

«Да, это так.. Сегодня в два часа», – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.

Причину смерти пока не озвучили. О датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно, добавил Горох.

Борис Михайлович Моисеев – советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России. Родился 4 марта 1954 года в городе Могилёв Белорусской ССР. Является заслуженным артистом России, многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон». Он стал одним из первых российских певцов нетрадиционной ориентации, совершивших каминг-аут.