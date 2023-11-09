Первый замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников скончался в возрасте 40 лет

После тяжёлой болезни на 41-м году жизни умер первый замглавы госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников. Об этом сообщил экс-глава корпорации по космической деятельности Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Рогозин отметил, что именно он в 2018 году пригласил Овчинникова на эту должность.

«В Федеральной антимонопольного службе, где он работал до этого, отпускали его с большой неохотой, там его тоже ценили», — рассказывает Рогозин.

Однако на новой должности Овчинников проработал успешно, навел вместе с Рогозиным финансовый порядок. По словам автора поста, Овчинников решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией.

Также Рогозин подчеркнул порядочность Овчинникова и выразил сожаления в связи с его смертью.

«Мои искренние соболезнования родным, друзьям, всему коллективу «Роскосмоса». Светлая память!» — завершил Рогозин.