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Культура
7 января 2022  22:16

Умер первый темнокожий обладатель «Оскара»

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Скончался первый в истории актер-афроамериканец, ставший лауреатом премии «Оскар», Сидни Пуатье. Ему было 94 года, сообщает ТАСС.

Обладателем «Оскара» Пуатье стал в 1964 году. Премия была присуждена за лучшую мужскую роль в фильме «Полевые лилии». В этом же году за ту же роль он удостоился премии «Золотой глобус». Также актер стал обладателем трех премий Генриетты — в 1969, 1970 и 1971 году, а также премии им. Сесила Б. Де Милля (1982) и почетной премии «Оскар» (2002).

Помимо актерской карьеры, Пуатье занимался дипломатической деятельностью. Так, в период с 1997 по 2007 года он занимал пост посла Багамских островов в Японии.

Причина смерти актера не раскрывается.

#оскар #умер актер
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