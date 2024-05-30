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Умер первый директор Центра занятости населения Нижнекамска
Ушел из жизни первый директор Центра занятости населения Нижнекамска Александр Смирнов. Его не стало накануне, 29 мая. Действующие и бывшие сотрудники центра выразили соболезнования семье и родственникам в связи с постигшей их утратой.
Александр Смирнов возглавлял Центр занятости 18 лет, с 1991 по 2009 год, стоял у истоков его создания и становления. Много раз получал почетные грамоты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, а также администрации Нижнекамска.
По словам коллег усопшего, под руководством Смирнова Центр занятости стал важным инструментом социальной политики, а сам он полностью посвятил жизнь благородному делу — помощи людям, которые потеряли работу.
Александр Смирнов всегда пользовался заслуженным авторитетом в коллективе, у работодателей и у социальных партнеров.
«Отличался активной позицией, глубокой человечностью, интеллигентностью, высочайшим профессионализмом, жизнелюбием и оптимизмом. Был предан своему делу, неравнодушен к чужим проблемам. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним работать и общаться», — сказано в сообщении Центра занятости населения Нижнекамска.
Upd. (17.34): Прощание с Александром Смирновым состоится завтра, 31 мая, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Большое Афанасово в 10.30 утра, рассказали в пресс-службе центра.
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