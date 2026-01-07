Умер осужденный за шпионаж в пользу СССР и РФ экс-сотрудник ЦРУ Эймс

В американской тюрьме скончался бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Олдрич Эймс, приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Советского Союза и России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального бюро тюрем при Министерстве юстиции США.

В базе относительно Эймса сказано, что он «умер 5 января 2026 года» на 85-м году жизни. Причина смерти экс-разведчика не уточняется.

Олдрич Эймс родился 26 мая 1941 года, его отец с 1952-го служил в ЦРУ. Сам Олдрич спорадически работал в Центральном разведывательном управлении с 1957-го (в основном мелким клерком, но также маляром). После окончания университета работа из временной стала постоянной.

Начальство отмечало, что Эймс больше подходит для бумажной работы и планирования операций, а не вербовки агентов. Внимание руководства привлекли также его алкоголизм и относительно частые измены жене. В апреле 1985 года Олдрич вышел на связь с советской разведкой – по его собственным словам, надеясь за счет полученного денежного вознаграждения расплатиться с долгами после развода.

Эймс работал на Советский Союз и Россию около девяти лет. Переданная им информация позволила разоблачить от 12 до 25 агентов ЦРУ, причем около десяти из них были расстреляны. Двойной агент дважды проходил проверку на полиграфе, но проверяющие проигнорировали выявленную неискренность некоторых из его ответов. В конце концов ищущие «крота» американцы обратили внимание на то, что Олдрич живет гораздо роскошнее, чем позволяло его жалованье.

В итоге Эймс и его вторая жена Мария дель Розарио были арестованы в феврале 1994 года. Олдрич был приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Его супругу осудили на пять лет за уклонение от уплаты налогов и преступный сговор.