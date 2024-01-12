Умер основатель Московской биеннале — искусствовед Бакштейн

В возрасте 78 лет скончался основатель Московской международной биеннале современного искусства, советский и российский искусствовед Иосиф Бакштейн. Об этом сообщается в телеграм-канале выставки.

В сообщении говорится, что Бакштейн умер в Лондоне после продолжительной болезни: «Последние дни он провел в больнице, но врачи уже не были в состоянии победить болезнь».

Бакштейн родился в 1945 году. В 1988 году он организовал первую выставку Клуба авангардистов, а затем являлся куратором и множества других мероприятий в сфере культуры, в том числе московской биеннале.