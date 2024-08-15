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Умер основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Харчевский
На 75-м году жизни скончался Александр Харчевский, выдающийся военный летчик и основатель знаменитой пилотажной группы «Соколы России». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о кончине легендарного пилота в своем Telegram-канале.
Он отметил уникальное мастерство Харчевского, который даже в преклонном возрасте демонстрировал невероятные фигуры высшего пилотажа, бросая вызов законам физики и человеческим возможностям.
Александр Харчевский родился 9 мая 1950 года в украинском городе Жашкове. За свою карьеру он достиг звания генерал-майора и получил почетное звание заслуженного военного летчика России. До 2015 года Харчевский возглавлял Липецкий авиацентр, где в 2006 году создал группу «Соколы России» – единственную в стране, выполняющую сложнейшие маневры ближнего воздушного боя на боевых самолетах на малых высотах и больших скоростях.
Среди значимых эпизодов в карьере Харчевского – обеспечение перелета Владимира Путина на истребителе Су-27УБ из Краснодара в Грозный и обратно в 2000 году, когда будущий президент исполнял обязанности главы государства.
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