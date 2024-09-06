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Умер оператор фильма Бондарчука «Война и мир»
Кинооператор, снимавший картину «Война и мир» (реж. Сергей Бондарчук), Анатолий Петрицкий умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, членом которого был оператор-постановщик.
Будущий оператор культовой ленты родился в Харькове 14 декабря 1931-го. В 1955 году Петрицкий стал выпускником операторского факультета ВГИКа, а уже в 1962-м снял свою первую «полнометражку» «Мой младший брат» (реж. Александр Зархи).
За свою творческую деятельность он снял множество фильмов. Среди них: «Каждый вечер в одиннадцать» режиссера Самсона Самсонова, «Мимино» режиссера Георгия Данелия, а также Петрицкий работал с Эмилем Лотяну над картиной «Мой ласковый и нежный зверь», Сергеем Колосовым над «Назначением» и Геннадием Ивановым над кинолентой «Было у отца три сына».
За свои заслуги в области искусства Петрицкий был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.
фото: Союз кинематографистов России
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