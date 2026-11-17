Фото: spartak.ru

На 82-м году жизни скончался легендарный защитник ХК «Спартака», «Химика» и сборной СССР Юрий Ляпкин.

Об этом сообщила пресс-служба московского «Спартака».

Ляпкин — олимпийский чемпион 1976 года, четырехкратный чемпион мира и участник Суперсерии-1972 против Канады. В 1976 году он стал чемпионом СССР в качестве капитана «Спартака».

«Сегодня днем, 17 ноября, пришла печальная новость: на 82-м году жизни не стало Юрия Евгеньевича Ляпкина. Хоккейный клуб „Спартак» Москва скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Евгеньевича. Отечественный хоккей понес большую утрату. Вечная память Юрию Евгеньевичу Ляпкину!» — говорится в сообщении клуба.

О дате и времени прощания с Ляпкиным будет сообщено дополнительно.