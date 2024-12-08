Умер Олег Руденко-Травин: актер из сериалов «Глухарь» и «След»

Советский и российский актер Олег Руденко-Травин, ставший известным после выхода сериалов «Глухарь» и «След», умер 6 декабря в возрасте 67 лет. О его смерти сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

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Будущий артист родился в 1957 году. Учился в театральном училище имени Слонова в Саратове, а после играл в театрах драмы Саратова, Тюменской области и Московском государственном областном Театре кукол.

В кино Руденко-Травин дебютировал в 1987-м в картине «Мужские портреты», которую режиссировал Валерий Лонской. За свою карьеру артист снялся примерно в 50 фильмах. Помимо «Следа» и «Глухаря», широкую популярность имели такие сериалы с его участием, как «Карпов», «Розыск», «Эпидемия» и «Метод».