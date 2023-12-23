Умер один из создателей теории ускоренного расширения ранней Вселенной

Фото: пресс-служба КФУ

На 76-м году жизни скончался российский физик, один из создателей теории ускоренного расширения ранней Вселенной, академик РАН Алексей Старобинский. Об этом сообщает Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау Российской Академии наук, главным научным сотрудником которого он был.

«Двадцать первого декабря 2023 года скоропостижно скончался великий ученый, наш сотрудник академик Алексей Александрович Старобинский. Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», — говорится в заявлении дирекции института.

Прощание с исследователем состоится в понедельник, 25 декабря, в Малом ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Алексей Старобинский был одним из разработчиков (в конце 1970-х годов) современной теории холодной инфляционной стадии эволюции Вселенной, согласно которой она еще до горячего Большого взрыва расширялась с огромной скоростью.

К области научных интересов физика также относились классическая и квантовая теории гравитации, темная энергия, темная материя, реликтовое излучение, крупномасштабная структура Вселенной, черные дыры, гравитационные волны, Мультивселенная.

«Общая идея такая же, как у историков и археологов — найти некоторые артефакты, оставшиеся от далекого прошлого нашей Вселенной, в подлинности которых мы убеждены», — отмечал ученый, выступая на VI Петровских чтениях в Казанском федеральном университете, почетным доктором которого он был, в конце ноября этого года.

«<…> на ближайшие 50 млрд лет и даже более мы можем сделать довольно надежный, хотя и скучный, прогноз: со Вселенной в целом ничего существенного не произойдет, она будет продолжать расширяться ускоренно, хотя сама величина скорости (но не ускорения) несколько уменьшится», — замечал он тогда.

Алексей Александрович Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве. В 1972 году с отличием окончил физический факультет МГУ. Всю жизнь проработал в Институте теоретической физики имени Ландау, где с 1997 года был главным научным сотрудником. С 2017 года также был профессором факультета физики Высшей школе экономики.



Член-корреспондент РАН с 1997 года, академик РАН — с 2011-го. Автор более 300 научных работ, член редакционных коллегий многих научных журналов. Лауреат множества российских и международных премий, в том числе премии Грубера в области космологии (совместно с Вячеславом Мухановым в 2013 году). В 2009 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.