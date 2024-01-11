Умер один из создателей «Спутник-V» Борис Народицкий

Ушел из жизни один из создателей вакцины против коронавируса «Спутник V» Борис Народицкий, передает РИА Новости.

«Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан Спутник», – цитирует агентство слова директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Народицкий создал векторную платформу аденовируса человека, которая лежит в основе вакцины «Спутник V». Он написал более 200 научных трудов, получил свыше 20 авторских свидетельств и патентов, являлся кавалером ордена Почета.