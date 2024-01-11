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Умер один из создателей «Спутник-V» Борис Народицкий
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Ушел из жизни один из создателей вакцины против коронавируса «Спутник V» Борис Народицкий, передает РИА Новости.
«Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан Спутник», – цитирует агентство слова директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Народицкий создал векторную платформу аденовируса человека, которая лежит в основе вакцины «Спутник V». Он написал более 200 научных трудов, получил свыше 20 авторских свидетельств и патентов, являлся кавалером ордена Почета.
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