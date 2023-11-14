Умер один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

На 64-м году умер гитарист, аранжировщик, один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом сообщается в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 – 13.11.2023», – говорится в записи.

Причины смерти не раскрываются.

Фото: https://vk.com/alisaband

Напомним, что в августе этого года Шаталин вышел из своей квартиры в Санкт-Петербурге и не вернулся. Поисковики отряда «ЛизаАлерт» искали его в течение нескольких дней. После этого музыканта отправили в больницу.