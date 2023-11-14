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Умер один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин
На 64-м году умер гитарист, аранжировщик, один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом сообщается в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».
«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 – 13.11.2023», – говорится в записи.
Причины смерти не раскрываются.
Напомним, что в августе этого года Шаталин вышел из своей квартиры в Санкт-Петербурге и не вернулся. Поисковики отряда «ЛизаАлерт» искали его в течение нескольких дней. После этого музыканта отправили в больницу.
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