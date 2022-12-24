Умер один из братьев Пономаренко, юмористу было 55 лет

Юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет. Эту информацию РИА Новости подтвердил его брат-близнец Валерий Пономаренко.

«Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах», — сказал он агентству.

Известно, что артист на протяжении нескольких месяцев боролся с онкологическим заболеванием и перенес десять курсов химиотерапии. Это в своем телеграм-канале подтвердил и телеведущий Андрей Малахов, сообщив, что юморист скончался от онкологии.

Место и дата похорон на данный моменты неизвестны, эта информация будет сообщена дополнительно.

Напомним, юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе «Кривое зеркало». Также близнецы участвовали в пародийном шоу «Повтори!», а два года назад стали гостями молодежного интернет-шоу «Что было дальше».