Умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии Игорь Родобольский

Фото: uralfo.gov.ru

Самый титулованный военнослужащий в стране по количеству боевых наград Игорь Родобольский умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу», – говорится в сообщении.

В последние годы жизни Игорь Олегович занимался образовательными и патриотическими проектами в Уральском федеральном округе. Он часто общался с молодежью, делился своим опытом и знаниями, вдохновляя новое поколение.

«Наследие, которое оставил Игорь Олегович Родобольский, будет жить в памяти всех, кто знал его и кого он смог вдохновить. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Игоря Олеговича. Его подвиги и достижения навсегда вписаны в историю нашего Отечества», – приводятся в материале слова полпреда Владимира Якушева.