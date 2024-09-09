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Умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии Игорь Родобольский
Самый титулованный военнослужащий в стране по количеству боевых наград Игорь Родобольский умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.
«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу», – говорится в сообщении.
В последние годы жизни Игорь Олегович занимался образовательными и патриотическими проектами в Уральском федеральном округе. Он часто общался с молодежью, делился своим опытом и знаниями, вдохновляя новое поколение.
«Наследие, которое оставил Игорь Олегович Родобольский, будет жить в памяти всех, кто знал его и кого он смог вдохновить. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Игоря Олеговича. Его подвиги и достижения навсегда вписаны в историю нашего Отечества», – приводятся в материале слова полпреда Владимира Якушева.
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