Умер нобелиат Хиггс, предсказавший открытие бозона, который носит его имя

На 95-м году жизни скончался британский физик-теоретик, профессор Эдинбургского университета Питер Хиггс — лауреат Нобелевской премии по физике 2013 года за предсказание существования одного из бозонов, который получил его имя.

Исследователь скончался в своем доме в Эдинбурге после непродолжительной болезни, сообщает пресс-служба Эдинбургского университета.

«Питер Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях», — прокомментировал это печальное событие директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон.

Питер Хиггс родился 29 мая 1929 года в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн. В 1950-м с отличием окончил Королевский колледж Лондонского университета по физике. В первой половине 1950-х начал трудиться в Эдинбургском университете, потом работал в еще нескольких университетах, но в 1960-м вернулся в Эдинбург.

В 1964 году ученый предположил существование новой частицы — бозона Хиггса. Почти через полвека, в 2012-м, существование такой частицы было подтверждено в ходе исследований на Большом адронном коллайдере, созданном Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

«Это действительно невероятная вещь, которая произошла при моей жизни», — заметил, узнав о подтверждении его теоретического открытия, Хиггс.

В том же 2012 году в Эдинбургском университете в честь исследователя создали Хиггсовский центр теоретической физики. Еще до этого, в 1996-м, ему присвоили звание почетного профессора этого вуза.