Умер научный руководитель одного из центров ФМБА — академик РАН Сергиенко

На 76-м году жизни скончался академик Российской Академии наук, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА Валерий Сергиенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

В сообщении отмечается, что руководитель ФМБА Вероника Скворцова и весь коллектив агентства выражают глубокие соболезнования в связи со смертью ученого.

Будучи создателем нового направления в медицине — биомедицинской электрохимии, Сергиенко внес значимый вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, фармацевтической промышленности, разработку и внедрение в клиническую практику инновационных препаратов и методов лечения. В частности, под руководством академика и при его непосредственном участии была разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий.

Валерию Сергиенко принадлежит более 60 изобретений и более 350 научных работ. Среди его учеников — десять докторов и 20 кандидатов наук.

Кавалер орденов Дружбы народов (1994), Почета (2011) и Пирогова (2023). Заслуженный деятель науки РФ (2001). Лауреат Государственной премии РСФСР в области науки и техники (1989 год) и двух премий Правительства РФ в области науки и техники (в 1996 году — за разработки в области электрохимической и окислительной детоксикации, в 2011-м — за разработку и внедрение в широкую клиническую практику противовирусного препарата «Панавир»). Обладатель Большой золотой медали имени Н. И. Пирогова РАН (2021).