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Умер народный артист СССР — автор музыки для гимна Дагестана Кажлаев
На 93-м году не стало народного артиста СССР — композитора и дирижера Мурада Кажлаева. Информацией в своем телеграм-канале поделилась глава Минкульта Дагестана Зарема Бутаева.
«На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев», — говорится в сообщении.
Кажлаев является автором музыки для гимна Дагестана, основанного на стихотворении Расула Гамзатова (в переводе Николая Доризо). Также музыка композитора звучала в картинах «Талисман любви», «Тучи покидают небо» и еще нескольких десятках фильмов.
Звание народного артиста Советского Союза он был удостоен в 1981 году, а два года назад — в 2021-м — получил звание Героя Труда Российской Федерации.
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