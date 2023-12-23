Умер народный артист СССР — автор музыки для гимна Дагестана Кажлаев

На 93-м году не стало народного артиста СССР — композитора и дирижера Мурада Кажлаева. Информацией в своем телеграм-канале поделилась глава Минкульта Дагестана Зарема Бутаева.

«На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев», — говорится в сообщении.

Кажлаев является автором музыки для гимна Дагестана, основанного на стихотворении Расула Гамзатова (в переводе Николая Доризо). Также музыка композитора звучала в картинах «Талисман любви», «Тучи покидают небо» и еще нескольких десятках фильмов.

Звание народного артиста Советского Союза он был удостоен в 1981 году, а два года назад — в 2021-м — получил звание Героя Труда Российской Федерации.