Умер народный артист РФ Николаев, известный как клоун Андрюша

Фото: пресс-служба Росгосцирка

На 86-м году жизни 14 августа скончался народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Об этом сообщает пресс-служба Росгосцирка.

«Андрюша умер в Боткинской больнице. Около 12 ночи», — уточняет ТАСС, цитируя пресс-службу Российской государственной цирковой компании.

Об экстренной госпитализации Андрея Николаева 12 августа сообщил Telegram-канал Baza. Тогда сам артист назвал эту информацию ложной, но добавил, что «не в состоянии сейчас разговаривать».

Андрей Николаевич Николаев родился 27 марта 1938 года. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа.

В 1960-х годах артист создал клоунский образ постоянно попадавшего в нестандартные ситуации Андрюши. Работал с такими известными мастерами циркового искусства, как Юрий Никулин и Олег Попов. Был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других артистов.

Единственный в Советском Союзе обладатель приза «Золотая Маска Грока», был удостоен ее в 1969 году. Народный артист РСФСР (1980).