Умер народный артист Башкортостана Игорь Капатов, озвучивавший «Спокойной ночи, малыши!»

В возрасте 70 лет умер народный артист Башкортостана Игорь Капатов, известный по голосу Мишутки из телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!». О его смерти сообщил Башкирский государственный театр кукол во «ВКонтакте».

«Вечером мы получили скорбную весть. Ушел из жизни народный артист Республики Башкортостан Игорь Альбертович Капатов», — сказано в сообщении.

Капатов родился в 1953 году в городе Горький, в 1977-м окончил Горьковское театральное училище искусств, по окончании которого был приглашен в труппу Башкирского театра кукол знаменитым режиссером Владимиром Штейном. В 1982-м был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.

«Игорь Капатов был актером преимущественно острохарактерным, склонным к эксцентрике, гротеску и глубокому психологическому анализу. За 5 лет работы в театре кукол он создал галерею ярких, запоминающихся образов: Гайдар („Всадник, скачущий впереди“ В.Миодушевского и В.М. Штейна по произв. А.Гайдара; дебют, 1977), Создатель („Божественная комедия“ И.В.Штока), Дед Момун („Белый пароход“ А.Баранова по Ч.Айтматову), Лётчик („Звёзды над пустыней“ по повести А.С. Экзюпери „Маленький принц“), Прометей („Не бросай огонь, Прометей!“ М.Карима) и другие», — отметили в театре кукол.

В учреждении он по приглашению ставил спектакли для детей («Кыцык-Мыцык», «Кошкин дом», «Джоль-король», «Ковбойская история», «Дюймовочка», «Ночь перед Рождеством»), которые многие годы радовали маленьких зрителей.

«Его коллеги вспоминают, что когда он выпускал свои спектакли, то непременно звал на прогоны играющих на ближайшей детской площадке ребятишек — усаживал их в зале и наблюдал за их реакцией», — отметили в театре кукол.

В 2001 году Игорь Капатов переехал в Москву, снимался в кино и телесериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы. Самая известная — озвучка Мишутки в передаче «Спокойной ночи, малыши!».