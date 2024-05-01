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Культура 1 мая 2024 13:56

Умер музыкальный продюсер Тропилло, работавший с группами «Алиса» и «Кино»

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Скончался известный музыкальный продюсер, музыкант Андрей Тропилло. Ему было 73 года. Как сообщил ТАСС, информацию подтвердила дочь продюсера.

Тропилло руководил неофициальной студией «Антроп», а затем возглавлял ленинградское отделение фирмы «Мелодия». В его студии записывались альбомы групп «Алиса», «Машина времени», «Аквариум» и «Кино».

В качестве продюсера участвовал в выпуске альбомов групп Led Zeppelin, The Beatles и Rolling Stones.
В последние годы Тропилло проживал в Финляндии.

#умер
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