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Умер музыкальный продюсер Тропилло, работавший с группами «Алиса» и «Кино»
Скончался известный музыкальный продюсер, музыкант Андрей Тропилло. Ему было 73 года. Как сообщил ТАСС, информацию подтвердила дочь продюсера.
Тропилло руководил неофициальной студией «Антроп», а затем возглавлял ленинградское отделение фирмы «Мелодия». В его студии записывались альбомы групп «Алиса», «Машина времени», «Аквариум» и «Кино».
В качестве продюсера участвовал в выпуске альбомов групп Led Zeppelin, The Beatles и Rolling Stones.
В последние годы Тропилло проживал в Финляндии.
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