Умер музыкальный продюсер Тропилло, работавший с группами «Алиса» и «Кино»

Скончался известный музыкальный продюсер, музыкант Андрей Тропилло. Ему было 73 года. Как сообщил ТАСС, информацию подтвердила дочь продюсера.

Тропилло руководил неофициальной студией «Антроп», а затем возглавлял ленинградское отделение фирмы «Мелодия». В его студии записывались альбомы групп «Алиса», «Машина времени», «Аквариум» и «Кино».

В качестве продюсера участвовал в выпуске альбомов групп Led Zeppelin, The Beatles и Rolling Stones.

В последние годы Тропилло проживал в Финляндии.