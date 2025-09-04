news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 сентября 2025 16:19

Умер модельер Джорджо Армани

Читайте нас в
Телеграм

Умер итальянский модельер Джорджо Армани. Создателю всемирно известной итальянской компании был 91 год, пишет ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Он ушел из жизни спустя несколько недель после того, как пропустил финальный выход на Неделе моды в Милане, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Это был первый случай, когда модельер пропустил свои показы.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца на севере Италии. В 1974 году Армани представил первую коллекцию под собственным именем.

У Армани множество наград и званий. Среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981, 1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), Superstar Award «за исключительный вклад в развитие искусства моды» (2004). Является обладателем Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (кавалер, 2021), французского ордена Почетного легиона (кавалер, 2008).

В 2023 году Джорджо Армани получил почетную докторскую степень Католического университета Святого Сердца в Пьяченце. Также у него есть почетные степени Миланского политехнического института, Академии искусств Брера Central Saint Martins и Королевского колледжа искусств в Лондоне.

#некролог
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

3 сентября 2025
Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

3 сентября 2025