Умер модельер Джорджо Армани

Умер итальянский модельер Джорджо Армани. Создателю всемирно известной итальянской компании был 91 год, пишет ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Он ушел из жизни спустя несколько недель после того, как пропустил финальный выход на Неделе моды в Милане, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Это был первый случай, когда модельер пропустил свои показы.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца на севере Италии. В 1974 году Армани представил первую коллекцию под собственным именем.

У Армани множество наград и званий. Среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981, 1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), Superstar Award «за исключительный вклад в развитие искусства моды» (2004). Является обладателем Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (кавалер, 2021), французского ордена Почетного легиона (кавалер, 2008).

В 2023 году Джорджо Армани получил почетную докторскую степень Католического университета Святого Сердца в Пьяченце. Также у него есть почетные степени Миланского политехнического института, Академии искусств Брера Central Saint Martins и Королевского колледжа искусств в Лондоне.