Умер микробиолог Рубен Чайлахян, изучавший стволовые клетки

На 87-м году жизни скончался доктор медицинских наук, микробиолог Рубен Чайлахян. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Да, это действительно так, – подтвердил Гинцбург. – Рубен Карпович скончался».

Он отметил, что с уходом таких специалистов уходят и целые направления науки. Чайлахян был заведующим лабораторией в центре Гамалеи и занимался изучением стволовых клеток.