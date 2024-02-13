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Умер микробиолог Рубен Чайлахян, изучавший стволовые клетки
На 87-м году жизни скончался доктор медицинских наук, микробиолог Рубен Чайлахян. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Да, это действительно так, – подтвердил Гинцбург. – Рубен Карпович скончался».
Он отметил, что с уходом таких специалистов уходят и целые направления науки. Чайлахян был заведующим лабораторией в центре Гамалеи и занимался изучением стволовых клеток.
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