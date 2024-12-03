Умер кот Мир, подаренный Путиным губернатору японской префектуры Акита

В возрасте 12 лет умер кот по кличке Мир, которого Президент России Владимир Путин подарил губернатору префектуры Акита (Япония) Норихисе Сатакэ. Об этом сообщает Kyodo.

В 2012 году Сатакэ подарил Президенту России собаку породы акита-ину в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения годом ранее. В ответ Путин отправил губернатору котенка сибирской породы.

Мир прожил в Японии 12 лет. Ежегодно на официальном сайте префектуры Акита появлялся ролик с отчетом о том, как прошел год из жизни кота. В последний раз видео было опубликовано 21 февраля 2024 года.