Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умер космонавт Зудов, в 1976 году нештатно посадивший на воду «Союз-23»
На 83-м году жизни скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля «Союз-23» — единственного в истории отечественной космонавтики аппарата, нештатно севшего на воду. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Летчик-космонавт умер накануне, 12 июня. Причина смерти не уточняется. Церемония прощания состоится завтра, 14 июня, в 13 часов на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.
Вячеслав Дмитриевич Зубов родился 8 января 1942 года в городе Бор Горьковской (ныне Нижегородской области). Окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, в октябре 1965 года был зачислен в отряд космонавтов.
В космический полет Зубов (позывной «Родон-1») отправился 14 октября 1976 года на корабле «Союз-23» вместе с бортинженером Валерием Рождественским. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» аппарат не смог пристыковаться к станции «Салют-5».
При этом приземление «Союза-23» тоже оказалось нештатным. Оно стало единственной в истории отечественной космонавтики посадкой пилотируемого корабля на воду. Корабль приводнился на озеро Тенгиз в Казахстане в двух километрах от берега вечером 16 октября 1976 года.
«Из-за технических проблем не отстрелился парашют, ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув спускаемый аппарат, из-за чего экипаж не мог его покинуть. Спасательная операция продолжалась несколько часов», — напомнили в Центре подготовки космонавтов.
После полета Вячеслав Зудов продолжил работу в центре, был командиром группы отряда космонавтов. В апреле 1980 и марте 1981 года входил в состав дублирующих экипажей при полетах кораблей «Союз-35» и «Союз Т-4». С 1987 по 1991 год — заместитель начальника политотдела Центра имени Гагарина. В 1992-м ушел в отставку в звании полковника.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»