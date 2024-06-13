Умер космонавт Зудов, в 1976 году нештатно посадивший на воду «Союз-23»

Фото: t.me/roscosmos_gk

На 83-м году жизни скончался советский космонавт Вячеслав Зудов, который в 1976 году был командиром корабля «Союз-23» — единственного в истории отечественной космонавтики аппарата, нештатно севшего на воду. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Летчик-космонавт умер накануне, 12 июня. Причина смерти не уточняется. Церемония прощания состоится завтра, 14 июня, в 13 часов на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.

Вячеслав Дмитриевич Зубов родился 8 января 1942 года в городе Бор Горьковской (ныне Нижегородской области). Окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, в октябре 1965 года был зачислен в отряд космонавтов.

В космический полет Зубов (позывной «Родон-1») отправился 14 октября 1976 года на корабле «Союз-23» вместе с бортинженером Валерием Рождественским. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» аппарат не смог пристыковаться к станции «Салют-5».

При этом приземление «Союза-23» тоже оказалось нештатным. Оно стало единственной в истории отечественной космонавтики посадкой пилотируемого корабля на воду. Корабль приводнился на озеро Тенгиз в Казахстане в двух километрах от берега вечером 16 октября 1976 года.

«Из-за технических проблем не отстрелился парашют, ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув спускаемый аппарат, из-за чего экипаж не мог его покинуть. Спасательная операция продолжалась несколько часов», — напомнили в Центре подготовки космонавтов.

После полета Вячеслав Зудов продолжил работу в центре, был командиром группы отряда космонавтов. В апреле 1980 и марте 1981 года входил в состав дублирующих экипажей при полетах кораблей «Союз-35» и «Союз Т-4». С 1987 по 1991 год — заместитель начальника политотдела Центра имени Гагарина. В 1992-м ушел в отставку в звании полковника.