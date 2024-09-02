Умер кит-белуха Хвальдимир, подозревавшийся в шпионаже для России

В Норвегии умер кит-белуха по кличке Хвальдимир, которого норвежцы подозревали в шпионаже для России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что тушу животного в море рядом с портом Рисавика на юго-западе страны увидел основатель норвежской некоммерческой организации по защите морской фауны Marine Mind Себастиан Странд. Он планирует добиться, чтобы останки доставили в учреждение для проведения вскрытия и определения причины смерти кита.

Напомним, кит-белуха был найден рыбаками на севере Норвегии в 2019 году. На нем заметили сбрую с пряжкой, на которой был логотип компании из Санкт-Петербурга. В связи с этим в норвежских СМИ распространилась информация о том, что животное использовали для разведывательной деятельности.