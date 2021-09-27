На 76-м году жизни скончался кинокритик Кирилл Разлогов

На 76-м году жизни скончался президент гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов. Об этом сообщила дочь кинокритика, передает ТАСС.

По словам Анастасии Разлоговой, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Папа умер вчера, сердце», – сказала она.

Дата и место прощания с телеведущим пока не сообщались.

Заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Разлогов с 1989 по 2013 год возглавлял Российский институт культурологии, был автором и ведущим популярной программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Кинокритик написал около 20 книг и порядка 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.