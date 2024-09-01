Умер казанский художник, постоянный участник «Зиланткона» Дмитрий Кринари

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На 65-м году скончался художник, дизайнер Дмитрий Кринари. Об этом сообщается в сообществе детского лагеря «Археос» во «ВКонтакте».

Кринари — известный художник, дизайнер, мастер по литью, любитель фантастики. Многим известен по фестивалю «Зиланткон» — он был не только членом попечительского совета мероприятия, но и его постоянным участником.

Также входил в клуб любителей фантастики «Странники» и был членом общества казанских греков «Дэмос».