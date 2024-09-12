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Общество 12 сентября 2024 09:17

Умер известный тележурналист Николай Сванидзе

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Российский тележурналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет, сообщило издание «Московский комсомолец».

«Николай Карлович скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского. Ему было 69 лет», – говорится в публикации.

Николай Сванидзе сыграл важную роль в развитии российского телевидения. Он был известен как ведущий общественно-политических передач, занимал должность председателя ВГТРК. Последние годы жизни Сванидзе страдал от серьезной болезни — ишемии головного мозга.

#журналисты
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