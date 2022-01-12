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Общество
12 января 2022  01:14

Умер известный телеведущий Михаил Зеленский

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Скончался Михаил Зеленский, известный как ведущий выпусков на каналах «Россия 1», «ТВ Центр» и других телепрограмм. О смерти 46-летнего журналиста сообщил в своем Facebook замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — говорится в сообщении.

При этом причина смерти Зеленского неизвестна.

На «Культуре» он вел программу «Билет в Большой», являлся обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Помимо выпусков новостей, Зеленский раньше вел ток-шоу «Прямой эфир» и работал на канале «Россия 24».

#умер
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