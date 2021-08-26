Умер известный татарский писатель Нур Ахмадиев

Скончался известный татарский писатель Нур Ахмадиев. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Союз писателей республики.

«Татарская литература переживает большую утрату. После продолжительной болезни скончался видный татарский писатель Нур Гарифович Ахмадиев. Пусть земля ему будет пухом, а его душа окажется в раю», — говорится в сообщении.

Коллеги также выражают глубокие соболезнования родным и близким писателя.

Нур Ахмадиев родился 14 декабря 1946 года в селе Асеево Азнакаевского района РТ. С 1984 года проживал в Альметьевске.

В 1985—1987 годах учился на высших литературных курсах Союза писателей СССР. После окончания возглавил Альметьевскую организацию Союза писателей ТАССР. С января 1994 года — главный редактор газеты «Хазина», основанной им же при объединении «Татнефть».

Стихи и рассказы Нура Ахмадиева издавались на страницах республиканских газет и журналов, таких как «Ялкын», «Яшь ленинчы» (ныне «Сабантуй»), «Татарстан яшьләре», «Социалистик Татарстан» (ныне «Ватаным Татарстан), альманаха «Идель» и журнала «Казан утлары». Переводы его стихов печатались в «Литературной газете».

Нур Ахмадиев — автор текстов десятков популярных песен. Сборник писателя из стихов, сказок, загадок для детей «Чәк-чәк» признан самой читаемой у детей книгой в 1999 году.

В 1994 году писатель удостоился звания заслуженного деятеля искусств РТ, с 1998 года он член татарского ПЕН-центра Международного ПЕН-клуба.

Нур Ахмадиев был похоронен сегодня в родном селе Асеево Азнакаевского района.