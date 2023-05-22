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Умер известный татарский певец Зуфар Сафин
В Казани скончался популярный артист татарской эстрады, экс-солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Зуфар Сафин. Ему было 55 лет.
«Церемония прощания состоится 23 мая в мечети „Аль-Марджани” после полуденного намаза. Зуфар Сафин будет похоронен в родном селе Акбулатово Чистопольского района. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — рассказали корреспонденту «Татар-информа» в пресс-службе филармонии.
О причине смерти артиста не сообщается. Министерство культуры РТ отмечает, что «жизнь певца оборвалась внезапно».
Зуфар Ядкарович Сафин родился 27 января 1968 года в селе Акбулатово Чистопольского района ТАССР. Учился на вокальном отделении Казанской государственной консерватории (1987–1991), на факультете народного пения Казанского института культуры и искусства (1991–1995).
В 1995–2003 годах Зуфар Сафин был солистом эстрадного отделения Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. В его репертуар входили как народные песни (в том числе «Шахта», «Авыл көе», «Гүзәлия», «Назлы гөлкәем», «Сәлам сиңа, әнием», «Кайтыгыз, торналар», «Әй, гүзәлем», «Озату», «Бөдрә тал»), так и произведения выдающихся татарских композиторов Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, Сары Садыковой, Фасиля Ахметова.
В 2009 году начал сольную концертную деятельность, гастролировал вместе с супругой — профессиональной певицей Наилей Сафиной. Также обучал детей вокальному искусству.
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