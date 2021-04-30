Умер известный татарский композитор, общественный деятель Рафаил Бакиров

Скончался известный татарский композитор, автор популярных песен Рафаил Бакиров. Ему было 74 года. О смерти деятеля искусств ИА «Татар-информ» рассказал его сын, музыкант Ренат Бакиров.

Рафаил Бакиров — профессор Магнитогорской государственной консерватории, композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана. В 70-х годах в Магнитогорске основал вокально-инструментальный ансамбль «Яшьлек». Коллектив обрел большую популярность в Уральском регионе.

Автор более ста песен, более 30 сборников, изданных в Казани, Уфе, Челябинске и Магнитогорске. Особенно полюбилась татарскому слушателю композиция «Гафу ит, иркэм!» из репертуара Салавата Фатхетдинова. Песня была написана композитором совместно с поэтом Махмутом Хусаином.

В 90-х годах прошлого века Рафаил Бакиров руководил татарским национально-культурным центром в Магнитогорске, организатор первых сабантуев в городе.