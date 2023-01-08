Умер известный российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский

В возрасте 65 лет ушел из жизни российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский, передает ТАСС со ссылкой на кинорежиссера Алексея Рудакова. По его словам, накануне Слаповского доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии с 75% поражением легких.

Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. Являлся членом Союза российских писателей, Союза театральных деятелей и редколлегии журнала «Волга». Является автором таких книг, как «Первое второе пришествие», «Анкета», «Качество жизни». Также Слаповский написал сценарии к известным фильмам, среди которых – «Пятый угол», «Участок», «Ирония судьбы. Продолжение», «Остановка по требованию» и другие.