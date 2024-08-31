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Умер известный по сериалу «Мухтар» белорусский актер Георгий Малявский
На 78-м году жизни скончался известный белорусский актер Георгий Малявский. Об этом пишет издание «Наша Нива».
О причинах смерти артиста ничего не сообщается.
Георгий Рафаилович Малявский родился 16 октября 1946 года в Минске. В 1970 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. Работал в Могилевском областном театре драмы и комедии, находящемся в Бобруйске. С 1971 по 2020 год служил в Белорусском театре имени Янки Купалы.
Сыграл десятки ролей в театре и более двадцати — в советских, российских и белорусских фильмах и сериалах. Речь идет в том числе о сериалах «Семейный детектив» (2011), «Алхимик. Эликсир Фауста» (2014), «Куба» (2016), «Мухтар. Новый след» (2017), «Чернобыль» (2022), «Дела житейские-4» (2023). Последней для актера работой в кино стала роль в фильме «Вишенка на торте» (2024).
В 1990 году Малявскому было присвоено звание заслуженного артиста Белорусской ССР.
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