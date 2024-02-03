Умер известный по сериалам «Универ» и «Склифосовский» актер Дмитрий Овчинников

Фото: пресс-служба Московского музыкального театра «Геликон-Опера»

На 51-м году жизни скончался оперный певец и актер Дмитрий Овчинников, известный в том числе по ролям в сериалах «Универ» и «Склифосовский». Об этом сообщает пресс-служба Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

В сообщении сказано, что смерть Овчинникова наступила «после тяжелой, продолжительной болезни».

«Это огромная утрата для всего театрального мира — Дима был незаурядным артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой…» — подчеркнули в театре.

Upd. (19.18): Дмитрий Вячеславович Овчинников родился 6 апреля 1973 года в Москве. Окончил факультет сольного пения Московского государственного университета искусств (класс Леонида Зимненко) в 2001-м и ГИТИС по специальность «актер драматического театра и кино (курс Михаила Левитина и Михаила Филиппова). В 2015-2016 годах проходил обучение в Школа драмы Германа Сидакова.

С 2001 года Овчинников служил в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера», где впоследствии стал одним из ведущих солистов. На сцене «Геликон-Оперы» он исполнил почти 40 партий. Среди них были и «богатырско-размашистые партии русского репертуара», и «виртуозные партии итальянской классики», и «острохарактерные партии — комические, сатирические, иронические и гротескные в операх различных эпох и композиторских школ».

В 2014-м артист исполнил партию Дулькамары в опере «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в постановке режиссера Юрия Александрова на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Сниматься в кино Овчинников начал с 2010 года, его фильмография насчитывает более 60 ролей. В том числе на счету актера роли в сериалах «Молодежка» (2013–2018), «Универ» (2016), «Челночницы. Продолжение» (2018), «Склифосовский» (2019), «Всё как у людей» (2021). В производстве находятся сериалы «Темная лошадка», «Нинель», «Законник» и фильм «Роднина» с его участием.