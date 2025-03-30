Умер известный по ролям в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике» актер Ричард Чемберлен

Ричард Чемберлен в 1982 году

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Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в мини-сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике», скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety.

Публицист Харлан Болл рассказал изданию, что артист умер поздно вечером 29 марта (днем 30 марта по московскому времени) в Уайманало, штат Гавайи, из-за осложнений после перенесенного инсульта.

Джордж Ричард Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. После окончания Помона Колледжа, в котором он занимался живописью, два года прослужил в Корее. После возвращения в США снимался в эпизодических ролях и брал уроки актерского мастерства. Славу ему принесла роль главного героя медицинского сериала «Доктор Килдэр», выходившего с 1961 по 1966 год. В 1963-м он получил за нее свой первый «Золотой глобус».

После завершения этого сериала Чемберлен на некоторое время перебрался в Англию, став в 1970 году первым за сорок лет американцем, сыгравшем Гамлета на британской театральной сцене. Позднее он сыграл Петра Ильича Чайковского в биографическом фильме Кена Рассела «Любители музыки» (1971) и Арамиса в «Трех мушкетерах» Ричарда Лестера (1973).

Возрождению славы Чемберлена поспособствовали мини-сериалы «Сегун» (1980) и «Поющие в терновнике» (1983). Роли в них вновь сделали его обладателем «Золотого глобуса» (в 1981 и 1984 годах соответственно). В дальнейшем он снимался и в других мини-сериалах («Валленберг – история героя», «Тайна личности Борна», «Сентенниал», «Дорога на запад»).

Одной из последних ролей Ричарда Чемберлена стало эпизодическое появление в третьем сезоне сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча в 2017 году.