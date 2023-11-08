Умер известный по «Джентльменам удачи» актер Анатолий Яббаров

Фото: www.kino-teatr.ru

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный широкой публике по эпизодической роли уголовника Митяя из фильма «Джентльмены удачи» 1971 года, скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Артист ушел из жизни еще 6 ноября. О причине смерти ничего не сообщается.

Анатолий Ахмедович Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. С 1959 по 1962 год служил в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде. В 1966-м окончил ГИТИС.

Как киноактер дебютировал в 1964 году в картине «Жили-были старик со старухой». Помимо съемок в «Джентльменах удачи», его известности поспособствовали, в частности, сыгранные им роли убийцы из гробовщика из фильма «Совсем пропащий» (1973) и фильма «Два капитана» (1976).

С 1996 года служил в Государственном театре киноактера, где работал в том числе как режиссер. В 2011 году снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви». Заслуженный артист РФ (1996), кавалер ордена Дружбы (2011).