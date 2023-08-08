Умер известный переводчик и писатель Леонид Володарский

Леонид Володарский Фото: © КАНАЛ-16, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

В возрасте 73-х лет ушел из жизни ведущий радиостанции «Говорит Москва», выдающийся переводчик и писатель Леонид Володарский. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает радиостанция со ссылкой на его родственников.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, но и человек с искрометным юмором и добрым и отзывчивым сердцем», – приводятся слова родственников писателя.

Прощание состоится 11 августа в 11.00 в зале ЦКБ №1 Управления делами президента в Москве.

Володарский прославился как переводчик множетва книг английской и американской художественной литературы. Он одним из первых перевел на русский произведения Стивена Кинга.

Помимо этого он участвовал в озвучке популярных зарубежных фильмов. За 30 лет он озвучил более 5 тыс. картин, среди которых культовые киноленты – «Крестный отец», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Клан Сопрано» и «Джанго освобожденный».