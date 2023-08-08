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Умер известный переводчик и писатель Леонид Володарский
В возрасте 73-х лет ушел из жизни ведущий радиостанции «Говорит Москва», выдающийся переводчик и писатель Леонид Володарский. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает радиостанция со ссылкой на его родственников.
«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, но и человек с искрометным юмором и добрым и отзывчивым сердцем», – приводятся слова родственников писателя.
Прощание состоится 11 августа в 11.00 в зале ЦКБ №1 Управления делами президента в Москве.
Володарский прославился как переводчик множетва книг английской и американской художественной литературы. Он одним из первых перевел на русский произведения Стивена Кинга.
Помимо этого он участвовал в озвучке популярных зарубежных фильмов. За 30 лет он озвучил более 5 тыс. картин, среди которых культовые киноленты – «Крестный отец», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Клан Сопрано» и «Джанго освобожденный».
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