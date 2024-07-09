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Умер известный композитор-песенник Анвар Шарафеев
Не стало известного композитора, педагога, баяниста Анвара Шарафеева. Ему было 88 лет, сообщает Министерство культуры РТ.
Заслуженный деятель искусств ТАССР, народный артист Татарстана воспитал талантливую плеяду музыкантов — он вел преподавательскую деятельность на протяжении 45 лет.
Является автором свыше 200 песен и романсов, полусотни концертно-инструментальных произведений, детской, хоровой и симфонической музыки. Было издано 13 сборников вокальных и инструментальных произведений.
Ряд песен, музыку к которым написал Шарафеев, на протяжении многих лет пользуются популярностью, их исполняют многие народные артисты Татарстана. Также его произведения входят в педагогический репертуар образовательных учреждений Казани, Альметьевска, Азнакаева, Нижнекамска, Елабуги и других городов РТ.
«Министерство культуры Республики Татарстан выражает соболезнования родным и близким Анвара Замиловича Шарафеева. Светлая память о талантливом композиторе, баянисте, педагоге навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.
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