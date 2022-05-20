Умер известный казанский радиоведущий и музыкант Владислав Листков

Сегодня на 49-м году жизни скончался известный радиоведущий, музыкант, блюзмен, лидер группы «Листья травы» Владислав (Камрад) Листков. Эту информацию «Татар-информ» подтвердил источник.

О причинах смерти Владислава не сообщается. Однако, по данным агентства, последнее время Листков тяжело болел.

Владислав Листков запомнился жителям республики как ведущий на БИМ-радио, создатель и фронтмен группы «Листья травы». На ТНВ Листков вел программу «Джазовый перекресток».



