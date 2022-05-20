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Ру Тат
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Происшествия
20 мая 2022  11:29
Полина Шевчук

Умер известный казанский радиоведущий и музыкант Владислав Листков

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Сегодня на 49-м году жизни скончался известный радиоведущий, музыкант, блюзмен, лидер группы «Листья травы» Владислав (Камрад) Листков. Эту информацию «Татар-информ» подтвердил источник.

О причинах смерти Владислава не сообщается. Однако, по данным агентства, последнее время Листков тяжело болел.

Владислав Листков запомнился жителям республики как ведущий на БИМ-радио, создатель и фронтмен группы «Листья травы». На ТНВ Листков вел программу «Джазовый перекресток».


 

 

#радио
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