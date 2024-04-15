Умер испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур

В возрасте 71 года ушел из жизни Герой России, заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур. Об этом рассказал его сын — Николай Квочур, передает ТАСС.

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка (Украинская ССР — сегодня село входит в состав Черневецкого района Винницкой области Украины). В 1973 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В. М. Комаров, с 1973-го по 1977-й служил в составе Группы советских войск в Германии летчиком, командовал звеном в авиаполку 125-й гвардейской авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков.

В 1978 году закончил Школу летчиков-испытателей при ЛИИ Минавиапрома СССР (сегодня Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова в Жуковском Московской области), в 1981-м — Московский авиационный институт.

С декабря 1978-го по март 1981 года работал летчиком-испытателем Комсомольского-на-Амуре авиазавода (ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина) — испытывал серийные истребители-бомбардировщики Су-17 и их модификации.

В последующие 10 лет работал в конструкторском бюро им. А. И. Микояна (ныне входит в состав АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»). Квочур испытывал истребители-перехватчики МиГ-31, обычный и палубный варианты МиГ-29, ракеты разных классов и др. Так, в 1988 году впервые демонстрировал МиГ-29 на авиасалоне в британском Фарнборо, где впервые показал фигуру высшего пилотажа «колокол». В 1990-м на МиГ-29К выполнил первую посадку и взлет на авианосец «Адмирал Кузнецов» в ночное время.

В июне 1989 года во время демонстрации высшего пилотажа на МиГ-29 на сверхмалой высоте в Ле-Бурже в двигатель его самолета попала птица — Квочур смог за семь секунд увести машину в безопасную зону, где падение истребителя не навредило бы людям, и катапультироваться.

В 1992 году Указом Президента РФ «за мужество и героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники», Квочуру было присвоено звание Героя РФ с вручением медали «Золотая Звезда».