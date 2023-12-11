Умер исполнительный директор завода «Радиоприбор» Насих Хайдаров

Фото: Минпромторг Татарстана

На 72-м году скончался исполнительный директор Альметьевского завода «Радиоприбор» Насих Хайдаров. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга республики.

В ведомстве рассказали, что Хайдаров посвятил заводу 50 лет жизни, пройдя все ступени карьерного роста. В 1974 году он поступил на предприятие нормировщиком. Затем, отслужив в ВС СССР, вернулся на завод на должность инженера-технолога. Позже работал начальником бюро, отдела труда и заработной платы, заместителем директора. Затем перешел на должность первого заместителя директора, а с 2017 года руководил заводом в качестве исполнительного директора.

Он был награжден медалью «1000-летие Казани», званием «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан», медалью «Ростеха» «За отличие».

«Насиха Сахаповича отличали трудолюбие, целеустремленность, ответственность за предприятие, которому он посвятил свою жизнь, и за коллектив. Для него не было нерешаемых задач. Уход такого преданного делу руководителя — большая потеря для радиоэлектронной промышленности республики. Коллектив министерства выражает глубокие соболезнования сотрудникам предприятия, родным и близким Насиха Сахаповича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — выразил соболезнования министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.