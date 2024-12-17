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Умер исполнитель роли Барлимана Баттербура во «Властелине колец»
Умер 85-летний новозеландский актер Дэвид Уитерлей, сыгравший роль во «Властелине колец». О его смерти стало известно газете The New Zealand Herald.
Поклонники трилогии Питера Джексона «Властелин колец» запомнили актера по роли Барлимана Баттербура, владельца таверны «Гарцующий пони», где Фродо Бэггинс, Сэм, Пиппин и Мерри впервые встретились со Страйдером в фильме «Властелин колец: Братство кольца » (2001).
Актер из Лондона также играл в сериалах «Зена — королева воинов» и «Легенда об Искателе».
В 60-х годах Уитерлей переехал жил в Новую Зеландию, где начал карьеру театрального актера. Он выступал в театре «Mercury» в Окленде, а также работал с режиссером сэром Яном Мьюном.
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