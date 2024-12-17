Умер исполнитель роли Барлимана Баттербура во «Властелине колец»

Умер 85-летний новозеландский актер Дэвид Уитерлей, сыгравший роль во «Властелине колец». О его смерти стало известно газете The New Zealand Herald.

Поклонники трилогии Питера Джексона «Властелин колец» запомнили актера по роли Барлимана Баттербура, владельца таверны «Гарцующий пони», где Фродо Бэггинс, Сэм, Пиппин и Мерри впервые встретились со Страйдером в фильме «Властелин колец: Братство кольца » (2001).

Актер из Лондона также играл в сериалах «Зена — королева воинов» и «Легенда об Искателе».

В 60-х годах Уитерлей переехал жил в Новую Зеландию, где начал карьеру театрального актера. Он выступал в театре «Mercury» в Окленде, а также работал с режиссером сэром Яном Мьюном.