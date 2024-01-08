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Умер «император» немецкого футбола Франц Беккенбауэр
На 79-м году умер экс-футболист «Баварии» и сборной ФРГ Франц Беккенбауэр. О его смерти со ссылкой на семью спортсмена сообщило DPA.
В 1974 году Беккенбауэр в составе сборной ФРГ стал чемпионом мира, а двумя годами ранее — чемпионом Европы. С 1964 по 1977 год играл за «Баварию», в составе которой четырежды становился чемпионом страны и три раза – Кубка европейских чемпионов. Также выступал за «Гамбург» и другие клубы.
Он считался одним из лучших футболистов XX века и носил прозвище Der Kaiser, что переводится как «император».
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