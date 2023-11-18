Умер игравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Иосиф Кошелевич

На 75-м году жизни скончался актер Александринского театра Иосиф Кошелевич, известный широкой публике по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Артист умер накануне, 17 ноября. О причинах смерти ничего не сообщается, о церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Фото: alexandrinsky.ru

Иосиф Иосифович Кошелевич родился 20 августа 1949 года. С 1967 по 1969 год учился в студии при Академическом театре драмы имени Янки Купалы в Минске. В 1973-м окончил Высшее театральное училище имени М. Щепкина в Москве.

С 1973 по 1989 год играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку. В труппу Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина перешел в 1989-м.

На сцене Александринского театра Кошелевич сыграл более 30 ролей, став мастером эпизодических образов. Яркой работой стала роль провокатора Липпанченко в спектакле Андрея Могучего по роману символиста Андрея Белого «Петербург» (2005), отмечают в театре.

Помимо работы на театральной сцене, артист занимался театральной педагогикой. Первым его кинематографическим опытом стал фильм-спектакль 1970 года «Семья как семья». Снимался во многих телесериалах, среди которых — «Улицы разбитых фонарей-1» (1997-1998), «Убойная сила-1» (2000) и «Ментовские войны-2» (2005).