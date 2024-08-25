Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех».

Олег Мамалыга посвятил трудовую жизнь работе в коломенском Конструкторском бюро машиностроения, которое сегодня является частью холдинга «Высокоточные комплексы». Он участвовал в разработке вооружения и военной техники, включая первые советские ПТРК («Шмель», «Малютка»), тактические («Точка») и оперативно-тактические ракетные комплексы («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»).

«Руководство и коллектив холдинга "Высокоточные комплексы" выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», – добавили в холдинге.